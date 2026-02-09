"Buca Cezaevi alanı kamuya aittir"

İzmir’de Buca eski cezaevi alanının yapılaşmaya açılmasına yönelik planlara tepki büyüyor.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu, alanın kamusal kullanım dışına çıkarılmasına karşı ortak açıklama yaptı.

Alan önünde yapılan açıklamayı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına Ilgaz Su Aktaş okudu. Aktaş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi açtığı davalarla kazanılmış hukuki sonuçları yok saymakta; alanın kamulaştırılması gerektiğini ileri sürerek kamusal kullanım hakkını gözden çıkarmaktadır. Bu yaklaşım, alanın rant pazarlığının konusu haline getirilmesi anlamına gelmektedir. Kamuoyuna yansıtılan gerçek dışı bedeller, planlama sürecine ilişkin yanlış bir algı yaratmakta ve sürecin sağlıklı biçimde tartışılmasının önüne geçmektedir” dedi.

YENİ BİR KENT SUÇU ANLAMINA GELECEKTİR

Buca ilçesindeki mevcut yapı yoğunluğu ve kamusal alan yetersizliğinin göz ardı edildiğine dikkat çeken Aktaş, şunları söyledi: “Kamusal mekâna dönüştürülebileceği bir alanın yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açılması açıkça bir kent suçudur. Alanın yapılaşmaya açılması, trafik yükünü artıracak, altyapı sorunlarını derinleştirecek ve kent parkı olarak değerlendirilebilecek nadir bir kamusal alanın kalıcı biçimde kaybedilmesine yol açacaktır. Bu girişim, İzmir’in kent suçu siciline yeni ve ağır bir suçun eklenmesi anlamına gelecektir.”

Aktaş, alanın afet boyutuna da dikkat çekerek, “Söz konusu alan, AFAD, ilgili belediyeler ve meslek odalarının katılımıyla oluşturulan komisyonun önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayıyla geçici barınma alanı olarak belirlenmiştir. Yapılaşma kararı, olası bir depremde binlerce yurttaşın güvenli biçimde toplanabileceği ve barınabileceği bir alanın tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelecektir” diye konuştu.

BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Aktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Buca Cezaevi alanı yalnızca fiziksel bir mekân değildir. Çok sayıda politik mahkûmun ve ailesinin insan hakları açısından kabul edilemez uygulamalara tanıklık ettiği, toplumsal hafızada derin izler bırakan bir hafıza mekânıdır. Bu alanın yapılaşmaya açılması, yalnızca kamusal alanın değil, kentsel ve toplumsal hafızanın da yok sayılması anlamına gelmektedir. Buca Cezaevi alanında yürürlükte bulunan planlarda yer alan kamusal kullanım kararlarını kaldırarak alanı yapılaşmaya açmaya yönelik her türlü girişime karşı hukuki haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Tüm kentlileri, meslek örgütlerini ve kurumları, bu alanın kamusal alan olarak korunması için açık ve net bir tutum almaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Buca Cezaevi alanı kamuya aittir, pazarlık konusu edilemez.”

NE OLMUŞTU?

Buca Cezaevi, 30 Ekim İzmir Depremi’nin ardından tahliye edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılmıştı. Arazi, Bakanlık tarafından rezerv alanı ilan edilerek yeni imar planı hazırlanmıştı. Bakanlığın kararına, Kasım 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP’li meclis üyeleri itiraz ederek dava açmıştı. Açılan dava sonrası İzmir 4. İdare Mahkemesi, Kasım 2023’te planları iptal etmişti. Ardından İller Bankası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni imar planları hazırlandı. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ticaret ve konut alanlarına ayrılan yoğun yapılaşma dikkat çekerken, yeşil alanın yalnızca yüzde 20’de bırakılması tepki çekti. Hazırlanan plana göre, toplam 80 bin metrekarelik alanın yalnızca 16 bin 560 metrekaresi yeşil alan olarak belirlendi.