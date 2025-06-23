Buca'da eylem sürüyor: 200 işçiye 'görevinize son verildi' mesajı

Buca Belediyesi’nde emekçilerin aylardır ödenmeyen maaş, gıda kartı ve sosyal hak alacakları nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi 6’ncı gününe girdi.

Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bazı grupların tehditleri aracılığıyla çöplerin toplanmasına engel olmaya çalıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Tehdit ve baskı yoluyla çalışanlarımızı sindirmeye çalışan kişilerin artık belediyemiz bünyesinde barındırılmayacağını buradan kamuoyuna duyurmak isterim” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından belediye bürokratlarıyla birlikte sokağa inen Duman, çöp toplayarak grev kırmaya çalıştı.

Öte yandan aynı gün içerisinde yaklaşık 200 belediye işçisine, “23 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Buca Belediyesindeki görevlendirmenize son verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı mesajlar gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Buca Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel-İş 5 No’lu Şube’de örgütlü bin 763 işçi, 18 Haziran’da tüm gün iş bırakma eylemi başlatmıştı. Nisan ve mayıs ayı maaşlarının, iki aydır ödenmeyen gıda kartlarının, toplu iş sözleşmesinden doğan farkların ve fazla mesai ücretlerinin yatırılmaması nedeniyle işçiler hizmet üretmeme kararı almıştı. İşçilerin kişi başı alacağının 120 ila 150 bin TL arasında olduğu belirtilmişti.