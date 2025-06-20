Buca emekçisi kararlı

İzmir’de Buca Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube üyesi işçiler, ödenmeyen maaş ve sosyal hakları nedeniyle başlattıkları eylemi üçüncü gününde de sürdürdü. Belediye önündeki bekleyiş devam ederken, Buca Emek ve Demokrasi Güçleri de kısa bir yürüyüşle işçilerin bulunduğu alana giderek destek verdi.

İki aydır Nisan ve Mayıs maaşlarını alamayan, gıda kartı yüklemeleri yapılmayan ve toplu iş sözleşmesinden doğan farkları yatırılmayan işçiler, belediye binası önünde direnişe devam etti.

Daha önce yapılan açıklamada her bir işçinin en az 120 ila 150 bin TL arasında birikmiş alacağı olduğu belirtilmiş, “Enflasyon nedeniyle bu paranın değeri eridi” denilmişti.

Üretimin durduğu belediyede işçiler “Hakkımızı alana kadar buradayız” diyerek kararlılıklarını vurguladı. Buca Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan dayanışma ziyaretinde işçilere haklı mücadelelerinde yanlarında olunduğu mesajı verildi.