Buca işçileri direnişte

İzmir Buca Belediyesi İmar A.Ş. bünyesinde çalışan işçiler, geçtiğimiz temmuz ayından itibaren maaşlarını ve sosyal haklarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçiler, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle kamuoyuna seslenerek, Buca halkını dayanışmaya çağırdı.

İşçiler, her gün ilçenin temizliği, düzeni ve yurttaşlara verilen belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çalıştıklarını belirtti. Aylardır maaşlarının zamanında yatırılmadığını ve sosyal haklarının da eksik ödendiğini belirten işçiler, bu durumun birçok çalışanı borç ve icra kıskacına sürüklediği ifade etti.

"BORÇ VE İCRA İÇİNDE YÜZÜYORUZ"

Yaşadıkları zor durumu anlatan işçiler, "Aylardır maaşlarımızı ve sosyal haklarımızı düzenli alamadığımız için birçoğumuz borç ve icra içinde yüzüyoruz. Yaşadığımız bu sefaletin iktidarın uyguladığı politikalardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Belediye Başkanı'nın dikkat çektiği, ekonomik kriz ve İller Bankası gelirlerindeki düşüşün bedelini çalışanlara ödetmek doğru değildir. Belediyelerin ilk görevi işçilerin maaşını tam ve zamanında yatırmak olmalıdır" diye belirtti.

"KİMSE YALNIZ DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemedikleri için 4857 sayılı İş Kanunu'na dayanarak iş bırakan işçiler, "Belediye başkanımız ise yasal hakkımız olan eylemlerimizi ‘yersiz’ ve ‘manipülatif’ ilan ederek bizi Buca halkının önüne atmıştır. Buca halkının, bu haklı mücadelemize destek olacağına inanıyor; emeğin ve dayanışmanın kentinde kimsenin yalnız olmadığını bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.