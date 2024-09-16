“Buca Levantenler Rotası” keşfedilmeyi bekliyor

Buca Belediyesi, köşkler, kiliseler ve eski Rum sokaklarından oluşan Buca Levantenler Rotası’nı hayata geçirdi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü rehberliği veya dijital rehber eşliğinde gezilebilen rota, 18 duraktan oluşan 2 saatlik bir yaya güzergâhını kapsıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın katılımı ile başlayan rotanın ilk adımları tarihi Dumlupınar Mahallesi’nde atıldı. Rotada, Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Menderes Mahalleleri de bulunuyor.

Projeyi kentsel aidiyet çalışmaları kapsamında başlattıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca’da yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu kent belleğine uzaklar. Buca’yı önce Bucalılara, sonra İzmirlilere sonra tüm Türkiye’ye ardından tüm dünyaya tanıtmak için güzel bir kültür rotası oluşturduk. Buca’da gün yüzüne çıkmamış, tanıtılmamış birçok nokta var. En temel amacımız Buca’yı gün yüzüne çıkarmak ve Buca’da yaşayanlarla kent belleği arasında bir köprü kurmak” diye konuştu.

BAŞVURULAR EKİM AYI İTİBARIYLA ALINACAK

Buca Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün rehberliğinde ayda bir kez ve 10 kişilik gruplar ile gerçekleşecek Buca Levantenler Rotası için ekim ayından itibaren başvurular alınmaya başlayacak. Güzergâh, “Buca Levantenler Rotası Haritası” üzerinde bulunan QR kod içeriğinde bulunan ses dosyaları sayesinde dijital rehber eşliğinde de adımlanabilecek.