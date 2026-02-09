Buca’da emekçiler iş bıraktı

İzmir Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler, imzalanan protokole rağmen Kasım ayından kalan çıplak maaşlarının, gıda kartı ve mesai alacaklarının ödenmemesi üzerine belediyeye bağlı tüm birimlerde tam gün iş bıraktı.

Sabah saatlerinde belediyenin ana hizmet binası önünde toplanan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem yaptı. Gün boyu süren iş bırakma eylemi nedeniyle belediyeye bağlı birimlerde hizmet üretimi durdu.

İşçiler, ödeme takvimi belirlenmesine rağmen ücretlerin yatırılmadığını belirtti. Artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısının büyüdüğünü ifade eden çalışanlar, ücret ve sosyal hak ödemelerinin geciktirilmesinin alışkanlık haline getirildiğini söyledi.

Belediyede örgütlü Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ise belediye yönetimi ve belediye meclis üyelerine çağrı yaptı. Yıldız, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, sorunun çözülmesi için tüm sorumluların adım atması gerektiğini söyledi.