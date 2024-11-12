Buca’da grev başladı

Buca Belediyesi şirketlerinden İMAR A.Ş.’de örgütlü yaklaşık 2 bin işçi toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

DİSK Genel-İş İzmir 5 Nolu Şube ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İmar A.Ş’de çalışan işçiler, dün geceden itibaren iş bırakarak Buca Belediyesi önünde toplanmaya başladı.

Belediye binası ve şantiyelere grev pankartları asıldı, belediyenin tüm birimlerinde işler durdu.

Dün gece gerçekleşen TİS toplantısında SODEM-SEN’in son teklifi 42 bin TL’yi bulmuştu. SODEM-SEN’in 2 yılı kapsayan ve yol, yemek, ikramiye ve diğer sosyal haklarla birlikte 42 bin TL’lik teklifi, sendika yönetimi ve emekçiler tarafından kabul görmedi.

"PAZARLIK MASASINDA 53 BİN LİRAYA KADAR İNDİK"

BirGün’e konuşan Genel-İş İzmir 5 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık, “5 aydır toplu sözleşme masasında işçilerimizden belediyenin kasasını boşaltma gibi bir derdi olmadığını; işe, işçiye, insan olmaya yakışır bir ücretle toplu sözleşmeyi sonlandırmak istediğini söyledik. Anlaşma sağlanamaması üzerine grevimiz başladı” dedi.

Karşıyaka ve Bornova ilçelerini örnek gösteren Çalık, “Karşıyaka, Bornova’da toplu sözleşmeleri hemen bitirmiş durumdalar. Biz de bu rakamların altında bir sözleşmeyi kabul etmiyoruz. 1619 işçiyi ilgilendiren bir durum bu” diye konuştu.

“Pazarlık masasında 53 bin liraya kadar indik” ifadelerini kullanan Çalık, “Arkadaşlarımızın taslak üzerinden ciddi bir beklentisi olmuştu. Diğer ilçelerin üzerinde bir toplu sözleşme rakamıyla her arkadaşımın mutlu olacağını düşünüyorum” dedi.