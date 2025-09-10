Buca’da işçilerden belediye binasında eylem: "Maaşlar yatmadan çıkmayacağız"

Üç aydır maaşlarını, altı aydır toplu sözleşme farklarını ve gıda kartlarını alamayan Buca Belediyesi işçileri, dün akşam belediye binasında başlattıkları eylem sürdürüyor. İşçiler, geceyi binada geçirirken sabah saatlerinde farklı birimlerden gelen çalışanlarla kalabalık daha da arttı. Yaklaşık 1700 işçinin bulunduğu belediyede, yüzlerce işçi ana binada nöbet tutuyor.

Belediye hizmetlerini durduklarını belirten işçiler, “Temizlikten parklara, kreşlere kadar hiçbir hizmet üretmiyoruz. Alacaklarımız yatmadan binadan ayrılmayacağız” dedi.

İşçilerden biri, sürecin DİSK Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız’ın devreye girmesiyle değiştiğini ifade etti:

“Önceki şube yönetimi hep geri adım attırıyordu. Şimdi ise başkan net konuşuyor: ‘Alacaklarımız ödenmeden buradan çıkmayacağız’ diyor. Biz de güveniyoruz. En az iki maaş hesabımıza yatmadan masaya oturmayacağız.”

KAYNAK İŞÇİYE YOK

Belediye yönetimini eleştiren Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ise şunları söyledi:

“Buca Belediyesi’nin kaynağı var ama bu kaynak konserlere, açılışlara, şatafata harcanıyor. İşçiye gelince ‘paramız yok’ deniyor. Talebimiz çok net: İki aylık maaşlarımızın tamamı ödenmeli. Bunun dışında hiçbir söz bizi ikna etmez.”

120 günü aşkın süredir ödemelerin yapılmadığını hatırlatan Yıldız, “4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi gereği çalışmama hakkımızı kullanıyoruz. Bu nedenle işverenin işçiye baskı yapması ya da işten çıkarma tehdidinde bulunması suçtur” diye konuştu.

Belediye yönetimiyle gerçekleşen görüşmeleri aktaran Yıldız, “Bir buçuk aylık maaş ödenmesi teklif edildi, kurtarmayacağını söyledik. İşgal eylemimiz sürecek” dedi.

İşçilerin moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Yıldız, “Arkadaşlarımızın coşkusu artarak devam ediyor. Buca’da artık üç ay maaş ödemeyen değil, her ay işçinin emeğini zamanında ödeyen bir belediye için mücadele ediyoruz. Maaşlar yatana kadar mücadelemiz sürecek, geri adım atmayacağız. Yanımızda olan Buca halkına da teşekkür ediyoruz” dedi.

DUMAN’DAN AÇIKLAMA

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, DİSK 6 No’lu Şube yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantı sonrası sendika tarafından alınan eylem kararını doğru bulmadıklarını ifade etti. Duman, gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına yönelik taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar, samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır. Çözüm için masada olmayı sürdürürken, Buca’ya hizmeti sekteye uğratmaya yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Zor ekonomik koşullara rağmen çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sürecin sağduyu ve iş birliği içinde yürütülmesi, hem emekçilerimizin hem de Buca halkının yararınadır. Taahhüt ettiğimiz süre içerisinde tüm maaşların ödenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.”