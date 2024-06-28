Buca’da koordinasyon toplantısı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını çözmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Buca’da devam etti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve bürokratlarla fikir alışverişi yapan Tugay, ardından Aydoğdu Mahallesi’nde sahaya inerek talepleri yerinde dinledi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını çözüme ulaştırabilmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Buca’da devam etti.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda Tugay, Buca’nın uzun süredir çözüm bekleyen sorunları, öncelikli projeleri hakkında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve yöneticilerden bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yapımı devam eden projeleri hakkında bilgi veren Tugay, Buca’ya yapılacak yeni projeler için fikir alışverişi yaptı.

Koordinasyon toplantısının ardından Tugay, kendisinden mahallenin sorunlarını iletmek üzere görüşme talebinde bulunan Buca Aydoğdu Mahallesi Muhtarı Aslı Doğmaz’ı muhtarlık ofisinde ziyaret etti. Aydoğdu Muhtarı Doğmaz, mahallenin sosyal alan, park gibi ihtiyaçlarını iletti. Talepleri bürokratlarıyla birlikte değerlendirerek not alan Tugay, ardından sahada inceleme yaptı. Mahallede atıl kalan arazileri gezerek fotoğraf çeken Tugay, hizmet alanlarının mahallenin ihtiyacı doğrultusundaki sosyal alanlara dönüştürülebilmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdi.

ESHOT HAREKET MERKEZİ ZİYARETİ

Tugay, Buca turunun son bölümünde ESHOT Genel Müdürlüğü’nün EVKA-1 Hareket Merkezi’ni ziyaret ederek hareket amiri ve şoförlerle sohbet etti. Tesis ve çevresinde inceleme yapan Tugay, ardından ESHOT personelinden işleyişle ilgili bilgi aldı.