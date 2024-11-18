Buca’da temizlik işçisi bıçaklı saldırıya uğradı: “Çalışma şartlarımız ortadadır”

İzmir’in Buca ilçesinde belediye işçileri, grev sürecinde biriken çöpleri toplamak üzere büyük bir çaba gösterirken; 16 Kasım Cumartesi akşamı çöpleri toplayan belediye işçilerinden birisinin bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Yaralanan temizlik işçisinin olayın ardından hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Buca Belediyesi temizlik işçileri, saldırganın ise gözaltına alındığını ve başka suçlardan arama kaydının bulunduğunu kaydettiler.

Evrensel'e konuşan temizlik işçileri olaya dair şunları aktardı:

“Arkadaşlarımız Buca Kuruçeşme’de yer alan Ahmet Piriştina Bulvarı’nda biriken çöpleri toplamak üzere bizim ‘çaça’ dediğimiz vinçli çöp aracı ile konteynıra yanaşmış. Bahsettiğimiz araçlar vinçli olduğu için yolda biraz geniş açıyla durmak zorunda. O sırada arkada trafikte bekleyen bir vatandaş ise ‘trafiği aksattığımız’ iddiası ile önce sözlü saldırıda bulunuyor ve ardından ise taş atmaya başlıyor. Öne doğru yöneliyor, bir arbede yaşanıyor. Daha sonrasında ise mesai arkadaşımız koltuk altında ve sırtında kesikleri ve kanı farkediyor”.

Yaralanan temizlik işçisinin olayın ardından hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Buca Belediyesi temizlik işçileri, saldırganın ise gözaltına alındığını ve başka suçlardan arama kaydının bulunduğunu kaydettiler.

Olaya ilişkin görüşlerini aldığımız temizlik işçileri, mesai arkadaşlarına yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtirken, “Bizler grevde iken hakkımızda ‘zaten çalışmıyorlar bir de verilen parayı beğenmiyorlar’ gibi ifadeler çeşitli mecralarda dolaşıma sokuldu. Ne yazık ki yaşadığımız bu üzücü olay, bizlerin hangi koşullarda, ne zorluklarla çalıştığımızı bir kez daha ortaya çıkardı. Üstelik bu olay ilk kez yaşanmıyor. Bizler bu kentin sokaklarını süpürürken, biriken çöpleri toplarken bu işi daha temiz ve daha güzel bir Buca için, dolayısıyla Buca halkı için yapıyoruz. Bu kentin insanlarına hizmet ediyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren vatandaşın çöplerini de biz temizliyoruz. Bu tip durumlarda bazen trafik aksayabiliyor. Bahsettiğimiz konteynırların dolusunu kaldırmaya güç yetmez, bu sebeple aksama doğaldır. Dolayısıyla halkımız bu tip durumlarda sabır göstermeli. Kendileri için çalıştığımızı akıllarında bulundurmalılar” ifadelerini kullandılar.