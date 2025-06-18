Bucak’ta minibüs alevlere teslim oldu

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde gece saatlerinde çıkan araç yangınında minibüs tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü Hacıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali U.’ya ait 15 ABS 551 plakalı Volkswagen marka minibüste elektrik tesisatının alev alması sonucu yangın çıktı. Minibüsten yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.