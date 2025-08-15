Buca’nın tarihi tren yolu hattı yeniden hayat buldu

Buca Belediyesi, 1872 yılında Buca'nın ünlü razaki üzümünü Avrupa’ya ulaştırmak için Levantenler tarafından yapılan ve 2006 yılından beri atıl durumda olan tren yolu hattı için hayata geçirdiği proje ile ilçenin kalbinde yeni bir çekim merkezi yarattı. Tarihi demir yolu hattı, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme noktaları, egzersiz ve çocuk oyun alanları ile ilçe sakinlerinin gözde mekânı oldu. Yenilenmiş hali ile semtin çehresini değiştiren 2 bin metre uzunluğundaki yol, yeşil alanlarıyla kente yeni bir nefes alanı kazandırırken sıcak yaz gecelerinde vatandaşların serinlemek için uğradıkları bir rota haline geldi.

İlçe sakinleri, hattın son halini çok beğendiklerini söyleyerek Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Çalışmanın Buca’ya yapılmış en iyi hizmetlerden biri olduğunu ifade eden Murat Arslan, “Eskiden atıldı, kimsenin uğradığı bir yer değildi. Sadece uzaktan geçiyorduk ama şu an her akşam ailece yürüyüş yapıyoruz. Belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yol, çok güzel bir hizmet. Bu konudaki çalışmasından dolayı belediyeyi başarılı buluyoruz. Işıklandırma çok iyi oldu. İnsanların aktivite yapabileceği, sosyalleşebileceği bir alan oluştu” diye konuştu.

Köpeğiyle her akşam yenilenen yolda yürüyüş yaptıklarını ifade eden Filiz Özvar, “35 senedir Enhoşlar’da oturuyorum. Eski halini, pis halini de biliyorum buranın. Çok memnunum. Akşam o kadar çok gelen var ki buraya, görmediğimiz arkadaşlarımızı gördük. Gerçekten çok güzel oldu, temiz oldu. Köpeğimle beraber geziyoruz, on birde gidiyoruz eve” dedi.

Mustafa Gençay, “5 yıldır burada oturuyorum. İlk taşındığım zaman burası bayağı sıkıntılıydı. Görkem Başkan geldikten sonra ciddi anlamda temizlik yapıldı. Bakım yapıldı. İnsanlar daha huzurlu bir şekilde gezebiliyor. İnsanlara çok uzak yerlere gitmeden spor yapma olanağı sağlandı” diye konuştu. Mahalle sakini Metin Aygül de “Eskiye göre çok güzel. Burası bize nefes aldırıyor” şeklinde konuştu.