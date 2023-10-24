Bucaspor 1928, 4 maçtır gol yemiyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, arka arkaya aldığı galibiyetlerle puan tablosunda 6. sıraya kadar yükselip play-off hattına girmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerdeki son haftalarda asıl dikkat çeken olay ise kalesini gole kapatması oldu.

İzmir derbisinde Altınordu ile golsüz beraberlikten sonra Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 2-0, Ankara Demirspor’u 1-0, son olarak da Bursaspor’u 3-0’lık skorla geçen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde kalesini de gole kapatmayı başardı.

Bucaspor 1928’in kalecisi Kıvanç Küçükkarış, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta gösterdiği performansla güven vermeye devam ediyor. Ligde oynadığı 9 maçta kalesinde toplam 4 gol gören 29 yaşındaki file bekçisi, 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Kıvanç, bu sezon 9 maça da ilk 11 başlayıp alabileceği 810 dakikanın hepsinde sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizmeyi başardı.