Bucaspor 1928, 5'te 5 peşinde
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını gol yemeden kazarak galibiyet serisi yakalayan 3'üncü sıradaki Bucaspor 1928, yarın evinde son sırada yer alan Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Onur Bingöl yönetecek.
Bilet fiyatları maraton 40, kapalı 50, VIP 60 TL olarak belirlendi. Art arda Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Ankara Demirspor ve Bursaspor'u (D) dize getiren sarı-lacivertliler galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
Ligde İzmir ekibinin 54, Adıyaman temsilcisinin 14 puanı bulunuyor. İlk yarıda Bucaspor 1928 deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.