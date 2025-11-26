Bucaspor 1928 - Adana 01 FK: 2-1

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri galibiyetsiz son sırada yer alan Bucaspor 1928 evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek siftah yaptı. Yeni Buca Stadı'nda daha önce ertelenen hafta içi mücadelesinde sarı-lacivertlilerin gollerini 20'nci dakikada Mecit ve 41'inci dakikada Berke atarken, konuk ekibin tek golü 30'uncu dakikada Muhammet Beşir'in penaltısından geldi. Bu skorla 12'nci haftada ilk galibiyetini elde eden Bucaspor 1928 puanını 6 yaparak düşme hattından sıyrılamasa da Altınordu'yu sollayıp son sıradan kurtuldu. Adana 01 FK ise 18 puanda kaldı. Grupta 12 Kasım'da oynanması gereken maç futbolda bahis soruşturması nedeniyle diğer karşılaşmalarla birlikte ertelenmişti. Soruşturma sonucunda Buca'dan 7, Adana ekibinden 8 oyuncu 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası almıştı.