Bucaspor 1928, Altınordu'ya konuk olacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden iki İzmir ekibi Altınordu ve Bucaspor 1928 yarın 6'ncı hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Altınordu'nun ev sahipliğinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Tayfun Sarı'nın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 4 maçta galibiyetle tanışamayan, 1 puana sahip Altınordu'nun teknik direktörü Atilla Küçüktaka derbinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Rakibimiz iyi bir takım. Biz de ilk kez 3 puan almak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Keyifli bir müsabaka olacak" dedi.

Oynadığı 5 karşılaşmada 8 puanı hanesine yazdıran Bucaspor 1928'in çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım ise geçen hafta Nazilli Belediyespor galibiyetiyle çıkışa geçtiklerini ve seri yakalamak istediklerini ifade etti.