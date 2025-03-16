Bucaspor 1928 avantajı kaçırdı

İZMİR, (DHA)

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek büyük avantajı kaçırdı. Toplamda 8'inci yenilgisini elde eden sarı-lacivertliler 39 puanda kaldı ve ilk 6'ya giremedi. Geçen hafta da düşme potasındaki Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda golsüz berabere kalan İzmir ekibi 4 puan kaybetmiş oldu. Sarı-lacivertliler diğer hafta da yine alt sıralarda yer alan Belediye Derincespor'la dış sahada karşı karşıya gelecek.