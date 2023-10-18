Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bucaspor 1928 - Bursaspor: 3-0

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 17:56
  • Giriş: 18.10.2023 17:56
  • Güncelleme: 18.10.2023 17:57
Kaynak: DHA
Bucaspor 1928 - Bursaspor: 3-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Ankara Demirspor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Bucaspor 1928, hafta içi mesaisinde evinde Bursaspor'u da 3-0 yenerek serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler gol perdesini 45'inci dakikada Taşkın ile açtı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan sarı-lacivertliler 53'üncü dakikada İlhan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlhan bu kez 57'nci dakikada sahaya çıkıp golleri üçledi: 3-0.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi.

Bucaspor 1928 bu galibiyetle 18 puana yükselerek zirve yarışında iddialı konuma geldi.

Bursaspor ise toplamda 4'üncü mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 