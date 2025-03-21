Bucaspor 1928 çıkış arıyor

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldıktan sonra geçen hafta evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yolunda yara alan Bucaspor 1928 yarın Belediye Derincespor deplasmanında galibiyet arayacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 14.00'te oynayacak maçta Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Sıralamada 39 puanla Play-Off potasının 7 puan gerisinde 8'inci basamakta yer alan İzmir ekibinin çalıştırıcısı Engin Dursun sahaya mutlak galibiyet ile çıkacaklarını ve istedikleri sonucu alacaklarını söyledi.

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