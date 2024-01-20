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Bucaspor 1928'da hedef galibiyet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 1-0 yenilerek 17 maç sonra kaybeden Bucaspor 1928, yarın 21'inci hafta karşılaşmasında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacak.

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 10:43
  • Giriş: 20.01.2024 10:43
  • Güncelleme: 20.01.2024 10:43
Kaynak: DHA
Bucaspor 1928'da hedef galibiyet

Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Süleyman Soyutürk görev alacak.

Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını belirterek, "Devre arasında birçok oyuncumuzla yolları ayırdık. Ancak mazeret üretmeden, sahaya çıkıp işimizi yapacağız. Zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi. 

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