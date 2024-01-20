Bucaspor 1928'da hedef galibiyet
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 1-0 yenilerek 17 maç sonra kaybeden Bucaspor 1928, yarın 21'inci hafta karşılaşmasında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacak.
Kaynak: DHA
Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Süleyman Soyutürk görev alacak.
Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını belirterek, "Devre arasında birçok oyuncumuzla yolları ayırdık. Ancak mazeret üretmeden, sahaya çıkıp işimizi yapacağız. Zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.
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