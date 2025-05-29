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Bucaspor 1928'de belirsizlik hakim

Ajans Haberleri
  • 29.05.2025 12:04
  • Giriş: 29.05.2025 12:04
  • Güncelleme: 29.05.2025 12:04
Kaynak: DHA
Bucaspor 1928'de belirsizlik hakim

İZMİR, (DHA)

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lig sonunda Play-Off hattına da giremeyen Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Sarı-lacivertlilerde 16 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, kurmayların kadro planlaması için bir adım atmadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bir an önce harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Camianın sessiz kaldığını savunan Bucasporlu futbolseverler kadronun bir an önce oluşturulmasını talep etti.

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