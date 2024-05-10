Bucaspor 1928'de büyük hayal kırıklığı var

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 sezonu büyük hayal kırıklığı ile kapattı.

Ligde play-off ilk turunda evinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayırılarak 1'inci Lig hayallerine nokta koydu. Geçen sezon da play-off finalini kaybeden Bucaspor 1928 bir türlü hedefine ulaşamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon önce şampiyonluğu son maçlarda kaçırdı. Son 4 haftaya lider Esenler Erokspor'un 2 puan gerisinde 2'nci basamakta giren Bucaspor 1928 üst üste yenilgilerle zirve yarışına havlu attı.

Ligin 35'inci haftasında deplasmanda 1461 Trabzon'a 3-0 yenilen İzmir ekibi, 36'ncı haftadaki kader maçında bu kez sahasında Esenler Erokspor'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Şampiyonluğu kaçıran Bucaspor 1928, play-off'lara adını yazdırdı. Ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertliler bu fırsatı kullanamadı. Yeni Mersin İdmanyurdu'na 85'inci dakikada yediği golle yenilen Bucaspor 1928 adeta yıkıldı.

Yasin Öztekin, Erhan Çelenk, Ömer Şişmanoğlu, İsmail Haktan Odabaşı, Korcan Çelikay, Mehmet Erdem Uğurlu gibi ligin yıldızlar topluluğu kadrosuyla play-off serüvenini çok erken tamamlayan İzmir temsilcisinde taraftarlar maçın ardından gözyaşlarına boğuldu.