Bucaspor 1928'de Cebrail 1'inci Lig yolcusu

İZMİR, (DHA)

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi henüz hiçbir adım atmayıp belirsizliğe bürünen Bucaspor 1928'de sözleşmesi sona eren genç orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk'ün 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK'yla anlaştığı öğrenildi. Buca ekibine önceki sezon Şanlıurfaspor'dan gelen 20 yaşındaki merkez orta saha geçen sezon ligde 20'si ilk 11'de 29 maçta forma giyerek 1 gol attı. Cebrail'in adı daha önce Kasımpaşa ve Eyüpspor'la da anılıyordu.

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