  • 02.11.2025 15:20
  • Giriş: 02.11.2025 15:20
  • Güncelleme: 02.11.2025 15:20
Kaynak: DHA
Bucaspor 1928 dipten kurtulamıyor

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 adeta dibe çöktü. Bucaspor'un eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yasak alınca transfer yapamayan, maddi sıkıntılar yüzünden de birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertliler 10'uncu maçında İskenderunspor'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonunculukta kaldı. Sadece 2 beraberlik elde edip 8 maçını kaybeden Bucaspor 1928, kümede kalma umutlarını tüketmeye başladı. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden tepkiler ortaya koydu. Bucaspor 1928'in 3'üncü Lig'e sürüklendiğini ifade eden futbolseverler herkesin kulübe sahip çıkması gerektiği görüşünde birleşti.

