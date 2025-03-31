Bucaspor 1928'e zorlu fikstür

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, kalan 6 maçın 5'ini direkt kendi rakipleriyle oynayacak. Bu karşılaşmaların 4'ünde deplasmanlara gidecek sarı-lacivertliler keskin dönemeçlere girecek. Bucaspor 1928, bu hafta en yakın takipçisi Karacabey Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi 2 puan önünde yer aldığı rakibini yenip farkı açmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, Karacabey deplasmanının ardından bu kez Play-Off hattında yer alan Vanspor'a konuk olacak.

Ardından yine Play-Off içinde yer alan Elazığspor'la evinde karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928, ertesi hafta ise Menemen FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bucaspor 1928, sondan bir önceki hafta şampiyonluğu kovalayan 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayıp normal sezonu orta sıralarda yer alan Arnavutköy Belediyespor deplasmanında noktalayacak. Çok zorlu sınavlar verecek olan Bucaspor 1928, 6'ncı sıradaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un 2 puan gerisinde 7'nci basamakta bulunuyor.

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