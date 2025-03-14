Bucaspor 1928 galibiyet arıyor

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetin ardından geçen hafta Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek Play-Off yarışında yara alan Bucaspor 1928, kaybını yarın evinde Karaman Futbol Kulübü önünde telafi etmeye çalışacak. Yeni Buca Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Grupta Play-Off barajının 4 puan gerisinde yedinci sırada olan Bucaspor 1928'in 39 puanı var. Karaman ekibi ise 28 puanda.

FOTOĞRAFLI