Bucaspor 1928 ilk 6'dan çıktı

Son olarak deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler 7'nci sıraya geriledi. Zirvenin 13 puan gerisine düşen Bucaspor 1928, tüm hesaplarını Play-Off'a kalmak için yapmaya başladı.

Son galibiyetini 4 hafta önce deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek alan İzmir ekibi, ardından Vanspor, Elazığspor, 68 Aksaray Belediyespor maçlarını kaybetti, evinde Menemen FK ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor, çalıştırıcı değişiminin ardından düşüşe geçti. Bucaspor 1928'in Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından kriterleri yerine getirmediği için 3 puanı silinmiş ancak Futbol Federasyonu yönetimi kulüplere 10 Şubat'a kadar ek süre verince ceza uygulanmamıştı.