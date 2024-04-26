Bucaspor 1928'in son maçı seyircisiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 9 galibiyetin ardından zirve yarışındaki rakipleri önünde en önemli haftalarda üst üste 2 maçını kaybederek şampiyonluk ve ikincilik şansını yitirip Play-Off'a odaklanan Bucaspor 1928, normal sezonun son iç saha maçında taraftarından yoksun olacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Buca'ya 21 Nisan Pazar günü iç sahada lider Esenler Erokspor'la oynanan karşılaşmada yaşanan taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama ve 28 bin TL ceza verdi.

Sarı-lacivertliler ayrıca taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat yüzünden de 28 bin TL'yle cezalandırıldı.

Buca, son hafta Diyarbekirspor'u boş tribünler önünde ağırlayacak. Erokspor maçında yardımcı hakem Hasan Erdoğan'ın tribünden atılan yabancı bir maddeyle başından yaralanıp yerde kalmasıyla oyun 10 dakika durmuştu.