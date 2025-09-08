Bucaspor 1928 kayıplarda

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2025-2026 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı cezası alan ve birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertliler, 3'üncü haftada deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenilerek henüz galibiyetle tanışamadı.

İlk hafta dış sahada Karaman FK le 3-3 berabere kalıp, 2'nci hafta evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928, 3 maç szonunda 1 puanla düşme hattında yer aldı. Bucapor 1928 ayrıca Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur müsabakasında 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi İzmir Çoruhlu'ya sahasında da 2-0 yenilerek turnuvaya erkenden veda etti.