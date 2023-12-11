Bucaspor 1928, lider Erokspor’u devirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, lider Erokspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürmeye devam etti.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 17. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor’a konuk oldu. Esenler Erokspor Stadyumunda, saatler 14.00’ü gösterdiğinde başlayan karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Bucaspor 1928, 15. dakikada İlhan Depe’nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonlarına doğru baskısını hissettiren ev sahibi Erokspor, dakikalar 43’ü gösterdiğinde Sertaç Çam’ın golüyle skorda eşitliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitmeyi başardı.

İkinci yarıda iki teknik adam da birçok hamle yaparken, 79. dakikada Mazlum Demir sahneye çıktı ve İzmir ekibini 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Müsabakanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmayınca Bucaspor 1928, karşılamadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Böylece 1 maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, puanını 30’a çıkardı ve lider Erokspor’la arasındaki puan farkını 7’ye indirmiş oldu.

Öte yandan Ahmet Yıldırım’dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 6. lig maçında yenilgi yüzü görmezken; 3 galibiyet, 3 beraberliğe imza attı.