Bucaspor 1928 - Nazillispor: 4-1

İZMİR, (DHA)- 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Belediye Derincespor'u 3-2 yenen Play-Off adaylarından Bucaspor 1928 sahasında düşme hattındaki Nazillispor'u da 3-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Bucaspor 1928, 3'üncü dakikada deneyimli yıldızı Yasin Öztekin'in golüyle öne geçti: 1-0. Yasin, bu kez 9'uncu dakikada sahne aldı ve fark ikiye çıktı: 2-0. Sarı-lacivertlilerde dakikalar 37'yi gösterdiğinde Berke skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarısı 3-0 Bucaspor 1928 lehine sona eren maçın 66'ncı dakikasında İlkay, Nazillispor'un golünü kaydetti: 3-1. Bucaspor 1928, 86'ncı dakikada Macit'le bir gol daha buldu, durum 4-1'e geldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, İzmir ekibi 2'de 2 yaptı. Bu sonuçla 45 puana yükselen Bucaspor 1928 Play-Off umutlarını artırdı. Lige büyük ölçüde havlu atıp genç takımla sahaya çıkan Nazillispor ise 13 puanda kaldı.