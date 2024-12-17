Bucaspor 1928, play-off hattından çıktı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak play-off hattından çıkıp 8. sıraya kadar geriledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928’de işler kötü gitmeye devam ediyor.

Sezona iddialı bir giriş yaparak başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertliler, son 4 maçında aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu süreçte Vanspor, Elazığspor, 68 Aksaray Belediyespor’a kaybeden İzmir ekibi, tek puanını ise Menemen FK ile berabere kalarak aldı.

Son galibiyetini 1 ay önce alan Bucaspor 1928, o günden sonra maç kazanmayınca ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinince play-off hattından çıkıp 8. sıraya kadar geriledi.

Sezonun birçok bölümünde zirveyi yakından takip eden Bucaspor 1928, son haftalarda arka arkaya kötü sonuçlar alınca lider 68 Aksaray Belediyespor ile arasındaki puan farkı 16’ya çıktı.

Zirve hedefinden uzaklaşan sarı-lacivertliler, play-off hattı için mücadele ederken oradan da düşüp orta sıralara doğru gerilemeye başladı.

24 puanı bulunan Bucaspor 1928’in play-off hattının son basamağındaki Van Spor FK ile arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor.

İzmir ekibi tekrar çıkışa geçerek üst lig hedefi için play-off hattına tekrar girmenin planlarını yapıyor.