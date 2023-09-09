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Bucaspor 1928 siftah peşinde

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 12:32
  • Giriş: 09.09.2023 12:32
  • Güncelleme: 09.09.2023 12:32
Kaynak: DHA
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Bucaspor 1928 siftah peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Bucaspor 1928, yarın 3'üncü hafta karşılaşmasında evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Erhan Kartal, müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan Bucaspor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi. 

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