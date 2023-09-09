Bucaspor 1928 siftah peşinde
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Bucaspor 1928, yarın 3'üncü hafta karşılaşmasında evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Erhan Kartal, müsabakada forma giyemeyecek.
Öte yandan Bucaspor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi.