Bucaspor'a Süper Lig'den takviye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturmaya çalışan Bucaspor 1928, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor’dan savunma oyuncusu Koray Altınay ve forvet Sefa Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki Koray 1 yıllığına, 33 yaşındaki Sefa ise 2 yıllığına sarı-laciverlilere imza attı.

İki tecrübeli futbolcu geçen sezon Çaykur Rizespor'da 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

Bucaspor, kadrodan elenip farklı kulüplerle anlaşan Tunç Murat Behram ve Mustafa Hüseyin Seyhan'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini de duyurdu.

Teknik direktörü henüz resmi olarak açıklanmayan, Ahmet Yıldırım'la sözleşme imzalaması beklenen İzmir temsilcisi, Kaynaklar Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarının ardından Afyonkarahisar'da 20 Ağustos'a kadar kampa girdi.