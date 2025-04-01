Bucaspor deplasmanda zafer arıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftada kümede kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor ve düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'u yenerek Play-Off için iddialı konuma gelen Bucaspor 1928 yarın deplasmanda kendisi gibi ilk 6 hedefleyen Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 24'üncü hafta erteleme mücadelesini Yücel Büyük yönetecek. Grupta Play-Off potasının 3 puan gerisinde 45 puanla 7'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 43 puanı bulunan takipçisini dize getirerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takım sezonun ilk yarısında evinde Bursa temsilcisini 3-2 mağlup etmişti.