Bucaspor'un rakibi Serik Belediyespor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adıyaman FK ile 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928 yarın evinde Serik Belediyespor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Maçın bilet fiyatları batı kale arkası, maraton ve misafir tribün 40, kapalı 50, VIP 60 TL olarak belirlendi.

Ligde Play-Off hattının 1 puan ve 1 basamak altında yer alan 19 puanlı 7'nci sıradaki Bucaspor 1928, averajla düşme hattının üstündeki 9 puanlı Serik temsilcisini yenerek iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta göreve başlayan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, taraftarın karşısındaki ilk sınavını verecek.