Buckingham Sarayı’nda özel davet: Epstein-Prens Andrew yazışmaları ortaya çıktı

İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi ve Kral Charles’ın kardeşi Prens Andrew’a ilişkin yeni iddialar, kamuoyuna açıklanan “Epstein dosyaları” ile yeniden gündeme geldi. Dosyalarda yer alan e-postalar, Andrew’un 2010 yılında Londra’ya yaptığı dört günlük ziyaret sırasında, Jeffrey Epstein ve Rus uyruklu bir modeli Buckingham Sarayı’nda akşam yemeğine davet ettiğini gösteriyor.

Belgelere göre Epstein, “Vera” adlı 26 yaşındaki bir kadına Londra’daki davetlere katılması için ödeme yaptı ve ardından onu Buckingham Sarayı’nda düzenlenen özel bir görüşmeye götürdü. Dosyalarda söz konusu kadın “büyüleyici” ve “yakın bir dost” olarak tanımlandı.

"GÜZEL BİR RUS'U DAVET ETTİM"

Vera’nın adı ilk kez, Mart 2010’da Londra’daki Ritz Oteli’nde dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma onuruna verilen bir akşam yemeği davetiyle kayıtlara geçti. Aynı tarihte Epstein’in yakın arkadaşı ve üst düzey temasları organize eden Mark Lloyd’un, Vera’ya gönderdiği e-postada “Jeffrey seni davet etmemi önerdi, gecemize gerçek bir ihtişam katacağından emin” ifadelerini kullandığı görüldü.

Vera, yanıtında Rusya doğumlu olduğunu, son iki yıldır Londra’da yaşadığını ve Select Model Ajansı’na bağlı bir model olarak çalıştığını yazdı. Daha önce Paris, New York, Barselona ve Japonya’da çalıştığını da belirtti.

Aynı gün Epstein, İngiltere’de eski bakan ve Lordlar Kamarası üyesi Lord Peter Mandelson’a gönderdiği bir e-postada Zuma için düzenlenen davetten söz ederek “Güzel bir Rus’u davet ettim” ifadelerini kullandı.

“GELECEKTEKİ ESKİ EŞİM”

Dosyalarda yer alan yazışmalara göre Epstein, Vera’yı Prens Andrew’a tanıttı. Andrew’un “Kim bu?” sorusuna Epstein, “Yakın bir dostum. Çok güzel. Tanıştığı herkesi büyülüyor. Gelecekteki eski eşim” yanıtını verdi. Saatler sonra Andrew, Vera’dan henüz yanıt alamadığını yazarken, Epstein “Güzel Rusları mı spam’liyorsun?” diyerek karşılık verdi ve iletişim bilgilerini paylaştı.

Eylül 2010 tarihli mesajlarda Epstein, Andrew’a “Yarın akşam yemeğinde görüşürüz” diye yazdı. Andrew ise yemeğin Buckingham Sarayı’nda özel olarak mı yoksa dışarıda mı yapılacağını sordu. Epstein, başka bir kişiye gönderdiği mesajda “Yarın Buckingham Sarayı’nda akşam yemeği yiyeceğim. Gelmek ister misin?” ifadelerini kullandı.

Andrew’un “Saat 18.00’de aşağıda olurum. Sarayda akşam yemeği yiyebiliriz, bolca mahremiyet olur” yanıtını verdiği, Epstein’in ise yanında Vera ve başka kadınları da getirip getiremeyeceğini sorduğu görülüyor. Andrew’un bu talebi kabul ettiği e-postalarda yer aldı.

Saray’daki görüşmenin içeriğine dair ayrıntılar belgelerde yer almazken, ertesi gün Epstein’in Andrew’a “Çok eğlenceliydi, devamı sonra” mesajı attığı, Andrew’un ise “Evet, lütfen” yanıtını verdiği kaydedildi.

Belgeler ayrıca Epstein’in Vera’nın Londra ve Paris seyahatlerini finanse ettiğini ve kendisinden “Rus arkadaşlarını da getirmesini” istediğini ortaya koyuyor. Epstein’in Lord Mandelson’dan Vera için Parlamento’da VIP bir tur ayarlanmasını talep ettiği de dosyalarda yer aldı.

Öte yandan kimlikleri gizlenen kaynaklara dayandırılan bilgilerde, Kral III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’u mali olarak desteklemeyi sürdürdüğü, Andrew’un Sandringham’daki özel mülkte tutulmasının ise “kontrol altında tutma” yöntemi olarak değerlendirildiği öne sürüldü.