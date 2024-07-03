Budapeşte NATPE Fuarı'nda ilk

Dizi, film ve içerik sektör profesyonellerinin buluştuğu Budapeşte NATPE Fuarı'nda her yıl düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden çok sayıda içerik ve tv formatının başvurduğu yarışmada bir Türk format önce 3 finalistten biri oldu daha sonra birincilik ödülünün sahibi oldu.

"Celebrty teacher" adlı format ile katılan format yazarı ve yönetmen Çetin Yılmaz Türkiye Adına ödülü alan isim oldu.

Global arenada format ve içerik konusunda alanlarında tanınmış kişilerden oluşan jüri üyeleri ve 65 ülkeden sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Pilot bölümü izlenen Türk format Bulgaristan ve Estonya’yı geride bırakıp 2024 Pitch&Play Live Winner For Best Unscrıpted Program ünvanını kazandı.

Birincilik sonrası birçok ülkeden programın hakları için taleplerin geldiği de öğrenildi. Türkiye'de yayınlanması için görüşmelerin sürdüğü bilgisi verildi.