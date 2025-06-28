Budapeşte’nin film haritası

Yeşer SARIYILDIZ

Macaristan’ın başkenti Budapeşte, Hollywood’un en gözde film setlerinden biri. Üstelik bunun planlı bir haritası bile var. 7. bölge Sovyetler için, 5. bölge Paris havası için, Tuna kıyıları ise Berlin’den Londra’ya pek çok kent için dönüşebiliyor. Yani bir şehir olarak sadece fon görseli olmuyor; her filmde başka bir karaktere bürünüyor.

Budapeşte, artık bizler için çok da ucuz bir şehir değil belki, ama Hollywood için oldukça hesaplı. Macaristan devleti, yabancı yapımcılara yüzde 30 vergi iadesi sunuyor. Üstelik bürokrasiyle uğraşmadan çekim izni almak mümkün. Hızlı, ucuz ve etkileyici; sinema endüstrisinin aradığı üç şey bir arada.

Şehirdeki mimari çeşitlilik, filmlere dönemin ruhunu vermekte birebir. Sovyet izleri mi arıyorsunuz? 7. bölgeye buyrun. Jennifer Lawrence’ın başrolünde olduğu Red Sparrow, neredeyse tamamen burada çekildi. Hatta bu dönemde Lawrence, Budapeşte’de bir bar kavgasına karışmış, bu hikâyesini de farklı programlarda anlatmıştı.

DUNE’UN TUŞ DUVARLARI

Red Sparrow filminde Hősök tere (Kahramanlar Meydanı), Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nun ön cephesi rolünü üstlenmişti. Filmin açılış sahnelerinde, Jennifer Lawrence’ın canlandırdığı Dominika karakteri, Budapeşte’deki Hősök tere’de Műcsarnok Kunsthalle’nin (Sanat Sarayı) önünden geçerek, dijital olarak eklenen Bolşoy Tiyatrosu’na doğru ilerliyordu. Bu sahnede gördüğümüz yapı, Szépművészeti Múzeum’un ta kendisiydi.

Sovyetlerden sıkıldınız ve biraz da Paris havası mı istiyorsunuz? O zaman doğruca 5. bölgeye gidiyoruz. Klasik Avrupa pasajları ve cam tavanlı kafeler adeta Paris’e ışınlanmanızı sağlıyor. Tuna kıyısıysa bazen Moskova bazen de Berlin oluyor.

Macaristan devleti elbette sadece şehir bölgeleri olarak değil, büyük film stüdyolarıyla da bu stratejisini destekliyor. Mesela Dune’da hayran olduğumuz kalın taş duvarlar, gölgelerden çıkan tahtlar, Villeneuve’ün yarattığı Arrakis, Budapeşte’nin Origo Stüdyoları’nda hayat buldu.

İzlerken bir distopyanın göbeğine sürüklensek de kimi sahnelerde aslında sadece metroyla Kelenföld’e gitmiş olabiliriz. Blade Runner 2049’da distopik bir endüstri şehri gibi görünen sahneler, Kelenföld Elektrik Santrali’nde çekildi. Inferno filmindeki İtalya tren garıysa, Budapeşte’nin 2015’teki mülteci krizinden hatırlayacağınız Keleti Tren İstasyonu. İstasyon sadece Budapeşte’nin değil, tüm kıtanın vicdan sınavına dönüşmüştü. Macar hükümeti binlerce insanı garın dışında beklettiğinde, Keleti’nin önü çadırlarla ve mültecilere yardım etmeye çalışan gönüllülerle doluydu. O günlerde Almanya’ya gidebilmek umuduyla burada bekleyen binlerce mülteci vardı, insani yardım yetersizdi, ortalık acıkmış bebeklerin ağlamalarıyla yankılanıyordu. İşte o gar, bir Dan Brown filminde Floransa oldu.

FİLM PLATOSUNDAN NASA

Peki The Martian’da Matt Damon’ın çırpındığı NASA üssü neresi dersiniz? Bálna binası ve Müpa. Hatta Çin Uzay Ajansı sahneleri bile orada çekildi. Yani bazen Mars’a çıkmak yerine Tuna kıyısında dolanmak yetiyor.

Matt Damon’dan Ryan Gosling’e, Timothée Chalamet’den Scarlett Johansson’a kadar pek çok isim, Budapeşte’de film çekti. Bazıları için şehir, hayatlarının kısa bir dönemine damga vurmuş ikinci bir ev haline geldi. Herhangi bir kafede otururken Poor Things çekimlerinden fırsat bulup soluklanmaya çalışan Emma Stone ile denk gelmeniz gerçekten olası. Bunu öylesine söylemiyorum, şahsen aynı filmin çekimleri için 2021’de Budapeşte’ye gelen Mark Ruffalo’yla arkadaşıma ait kafede karşılaşmış, Türk yemekleri, Macaristan ve Türkiye vergi oranları üzerine kısa bir sohbet etmiş, yine de utanmış ve rahatsız olmaması için fotoğraf çekilmeyi isteyememiştim. Bu kararın büyük bir pişmanlık olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum.

STRATEJİK PLAN GEREKLİ

Şimdi gelin birlikte düşünelim; Türkiye’nin neyi eksik?

Doğası mı? Karadeniz’in sisli ormanlarından Kapadokya’nın uzay manzaralarına, Halfeti’nin sular altındaki evlerinden Tuz Gölü’nün distopik beyazlığına kadar her şey var. Şehir mi? İstanbul zaten bir film stüdyosu gibi; her köşesi başka bir çağdan kalma görünebiliyor. Antik Roma desen Efes’te, Orta Doğu atmosferi desen Mardin’de, Bozkır ruhu desen İç Anadolu’da hazır.

Türkiye’de de bazı sahnelerin çekildiği yabancı yapımlar elbette var, yok değil. Ancak bir ülkenin sinema sektörünü çekim merkezi haline getirmesi, yalnızca doğal güzelliklerine güvenerek değil, stratejik bir kararla, planlı bir yatırımla olur. Bu da beraberinde ciddi bir sorumluluk getirir. Kentsel hafızayı korumak, mirası yaşatmak; yanan ormanların yerine aceleyle resort dikmemek, Sünger Bob estetiğiyle yapılan sözde restorasyonlardan uzak durmak akla ilk gelenler mesela. İşte tam da bu yüzden Mahir Polat gibi isimler, kültürel mirası koruyan, onlarca yapıyı şehre geri kazandıran İBB Miras gibi kurumlar, her zamankinden daha önemli. Doğru ellerde İstanbul’un Balat sokakları 60’ların Paris’i olabilir, Kapadokya bir Star Wars evreninde yer alabilir, Tuz Gölü bir distopyanın kalbi olabilir. Hatta White Lotus’un yeni sezonu neden Bodrum’da geçmesin? Hepsine bir o kadar uzak, bir o kadar da yakınız.

Türkiye de isterse sahne hazır. Yeter ki perdeyi açmak isteyelim.