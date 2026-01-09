BUDO 6 seferin iptal edildiğini duyurdu
Bursa Deniz Otobüsleri’nin 9 Ocak'ta yapılması planlanan 6 seferi iptal edildi.
Kaynak: DHA
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 9 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştireceği 6 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) ile 10.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.