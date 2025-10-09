Giriş / Abone Ol
BUDO, 6 seferini iptal etti

BUDO'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 09.10.2025 09:59
  • Giriş: 09.10.2025 09:59
  • Güncelleme: 09.10.2025 10:00
Kaynak: AA
BUDO, 6 seferini iptal etti
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü 6 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

