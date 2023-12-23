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BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 23.12.2023 08:39
  • Giriş: 23.12.2023 08:39
  • Güncelleme: 23.12.2023 08:41
Kaynak: AA
BUDO'da sefer iptalleri
Fotoğraf: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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