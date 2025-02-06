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BUDO'da yeni sefer iptalleri

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun bugünkü iptal edilen sefer sayısı 8'e yükseldi.

Güncel
  • 06.02.2025 14:46
  • Giriş: 06.02.2025 14:46
  • Güncelleme: 06.02.2025 14:47
Kaynak: AA
BUDO'da yeni sefer iptalleri
Fotoğraf: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesinde sefer iptallerine ilişkin açıklama yapıldı.

Duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü 8 seferi daha iptal edilmişti.

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