BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi

İstanbul Eminönü'nden kalkış yapan Yıldırım Beyazıd isimli BUDO deniz otobüsü saat 20.30 sıralarında Mudanya iskelesine yaklaştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı.

Gemi personeli yangına müdahale ederken, yayılan duman nedeniyle yolcular endişe yaşadı. Deniz otobüsü dumanla kaplanırken, ihbar üzerine Mudanya Limanına çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaptanın deniz otobüsünü yanaştırmasının ardından yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Olay sırasında dumandan etkilenen 4 yolcu sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın ise