BUDO'nun 1 Ocak'taki iki seferi iptal edildi

BUDO'nun 1 Ocak’ta yapılması planlanan saat 07.00 Bursa-(Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 26.12.2025 06:31
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 1 Ocak’ta yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

BUDO 01.01.2026 tarihindeki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 01.01.2026 tarihindeki saat 07.00 Bursa-(Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

