BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO olumsuz hava koşullarından dolayı 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 04.01.2026 00:37
  • Giriş: 04.01.2026 00:37
  • Güncelleme: 04.01.2026 00:37
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

