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BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 2 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 04.03.2025 17:01
  • Giriş: 04.03.2025 17:01
  • Güncelleme: 04.03.2025 17:02
Kaynak: AA
BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 2 seferi iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü seferlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı ifade edildi.

Buna göre, saat 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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