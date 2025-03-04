BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 2 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 2 seferi iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü seferlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 2 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı ifade edildi.
Buna göre, saat 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.