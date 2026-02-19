Giriş / Abone Ol
BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

İstanbul ve Bursa arasında yapılması planlanan BUDO'nun 2 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

  • 19.02.2026 00:28
BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
Fotoğraf: DHA

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul ve Bursa arasında yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 19.02.2026 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 19.02.2026 08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

