BUDO'nun 3 seferi iptal edildi
Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki BUDO'nun 3 seferi iptal edildi.
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, 15.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.