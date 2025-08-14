Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUDO'nun 3 seferi iptal edildi

Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki BUDO'nun 3 seferi iptal edildi.

Güncel
  • 14.08.2025 15:48
  • Giriş: 14.08.2025 15:48
  • Güncelleme: 14.08.2025 15:50
Kaynak: AA
BUDO'nun 3 seferi iptal edildi
Fotoğraf: DHA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 3 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, 15.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BirGün'e Abone Ol