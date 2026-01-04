Giriş / Abone Ol
BUDO'nun 4 seferi daha iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 4 seferi daha iptal edilirken, gün içinde yapılamayan sefer sayısı 14’e yükseldi.

Güncel
  • 04.01.2026 16:35
  • Giriş: 04.01.2026 16:35
  • Güncelleme: 04.01.2026 16:37
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA (Arviş)

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.

